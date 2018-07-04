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Аналітики очікують помірного зростання курсу долара на тлі зниження аграрного експорту

НовиниФінанси    04.07.2018 - 14:03
Фото: ілюстративне фото (відкриті джерела)
Фото: ілюстративне фото (відкриті джерела)

Такий самий прогноз дав Національний банк України

Аналітики очікують помірного зростання курсу долара на найближчому тижні, оскільки зниження активності експортерів аграрної продукції буде продовжувати чинити тиск на гривню. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Вадим Иосуб, старший аналітик компанії "Альпарі".

"Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,6 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,1/26,4 гривень", - сказав він.

Згідно моніторингу експертів, на минулому тижні, з минулої середи, долар виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,4%, незважаючи на те, що з-за свят минулий тиждень була короткою, і в минулі четвер і п'ятницю ринки не працювали.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,19 гривень до 26,30 гривень, або на 0,4%. Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час зріс з 26,33 гривень до 26,44 гривень, або на 0,4%.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,05/26,28 до 26,09/26,33.

"Отже, і купівля, і продаж зросли на 0,2%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,9%", - резюмував Иосуб.

Національний банк України опублікував макроекономічний і монетарний огляд за червень. У ньому регулятор пов'язує зростання волатильності курсу в другій половині червня зі зниженням пропозиції валюти з боку експортерів аграрної продукції. При цьому НБУ зберігав свою присутність на ринку, згладжуючи надмірні коливання обмінного курсу гривні і поповнюючи міжнародні резерви у періоди перевищення пропозиції валюти над попитом. В результаті купівля валюти Нацбанком перевищив її продаж на 24 млн доларів у червні і на 1,3 млрд доларів з початку року.

Нагадаємо, Bank of America передбачає повторення фінансової кризи, подібної тій, що був у 1997-1998 роках.

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Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс гривні, аналитики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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