Аналитики ожидают продолжения роста курса доллара

С прошлой среды доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,6%

На ближайшей неделе аналитики ожидают роста курса доллара на фоне продолжения его роста на мировых рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

По данным Иосуба, на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,6%.

Аналитики отмечают, что с прошлой среды официальный курс доллара, устанавливаемый Национальным банком Украины, вырос с 27,02 грн до 27,46 грн, или на 1,6%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным Укрдилинга, за это же время выросли с 27,03/27,07 до 27,44/27,47 (+1,5%).

Кроме того, аналитики сообщают, что средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,93/27,24 до 27,32/27,61. Таким образом, и покупка, и продажа выросли на 1,4%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

"​На ближайшей неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне на фоне продолжения его роста на мировых рынках. На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн", - сообщил Иосуб.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара на межбанке в продаже 15 августа 2018 года по состоянию на 13:30 по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и составляет 27,47 гривен за доллар. Вместе с тем, в покупке курс вырос до 27,44 гривен за доллар.