Аналітики очікують продовження зростання курсу долара

З минулої середи долар виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,6%

На найближчому тижні аналітики очікують зростання курсу долара на тлі продовження його зростання на світових ринках. Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

За даними Іосуба, на минулому тижні, з минулої середи, долар виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,6%.

Аналітики відзначають, що з минулої середи офіційний курс долара, встановлений Національним банком України зріс з 27,02 грн до 27,46 грн, або на 1,6%. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними Укрділінгу, за цей же час зросли з 27,03/27,07 до 27,44/27,47 (+1,5%).

Крім того, аналітики повідомляють, що середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,93/27,24 до 27,32/27,61. Таким чином, і купівля, і продаж зросли на 1,4%. При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,1%.

"Найближчого тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні на тлі продовження його зростання на світових ринках. На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн", - повідомив Іосуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара на міжбанку у продажу 15 серпня 2018 року станом на 13:30 у порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився і становить 27,47 гривень за долар. Разом з тим, курс купівлі зріс до 27,44 гривень за долар.