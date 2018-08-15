Справочный курс доллара незначительно снизился

Национальный банк снизил справочный курс доллара 2 копейки

Справочное значение курса доллара на 15 августа понизилось до 27,44 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4472 гривен за доллар. Это на 2 копейки ниже справочного курса, установленного 14 августа (27,4655 гривен за доллар).

Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах Украины 15 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 4 копейки - до 27,59 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,54 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют на 15 августа установлены на таком уровне:

2745,8922 гривны за 100 долларов (+11,4474);

3131,9646 гривны за 100 евро (+13,8799).