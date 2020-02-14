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Аналитики оценили влияние коронавируса на курс гривны к доллару

Новости » Экономика     14.02.2020 - 15:54
Аналитики оценили влияние коронавируса на курс гривны к доллару
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Падание украинского экспорта в Китай может привести к сокращению валютной выручки и росту курса доллара

Ситуация с китайским коронавирусом Covid-19 пока не сказывается на курсе гривны к доллару, но если после февраля эпидемия затянется, это может затронуть украинскую экономику. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, среди торговых партнеров Китай занимает первое место по импорту и третье (после Польши и РФ) по экспорту товаров. Среди экспортируемых товарных групп на первом месте идет руда (29,7%), за ней зерновые культуры (25,1%) и продукты питания (21,6%).

"Замедление китайской экономики, если оно будет заметным, может привести к снижению спроса на сырье, и это может коснуться экспорта из Украины железной руды, и привести к уменьшению поступления валютной выручки", - считает Иосуб.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-19: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение.

Отметим, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

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Темы: Курс доллара
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