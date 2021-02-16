Аналитики объяснили подорожание нефти и дали прогноз на 2021 год

Как отметил глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко, есть три ключевых фактора, которые толкают цены на нефть вверх.

Во-первых, как отметил аналитик, на финансовых рынках много свободных денег. Кроме того, у инвесторов есть оптимизм по поводу ослабления карантинных ограничений по всему миру. В-третьих, страны ОПЕК+ соблюдают ограничения по объемам добычи.

"Все эти факторы помогают инвесторам больше фокусироваться на перспективе восстановления спроса, чем на текущем все еще слабом рынке", - сказал Мартыненко.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин подчеркивает, что цены на нефть растут не столько из-за роста реального спроса, сколько, возможно, из-за спекуляций на финансовых рынках.

"Грубо ситуацию можно представить как такую, что трейдеры, которые торгуют фьючерсами и опционами на нефть, создали повышенный ажиотаж вокруг данного природного ресурса, в итоге производители нефти с радостью повышают цены, при том, что физический спрос на нефть сейчас практически не увеличивается", – говорит Чурин.

Что будет с ценами дальше

Стоимость нефти уже достигла уровней, которые еще ноябре-декабре аналитики ожидали на конец 2021 года, указывает Мартыненко. А потому нынешний рост цен выглядит преждевременным, и такого мнения придерживается все большее число участников рынка, говорит он. Тем не менее, как полагает эксперт, "беспрецедентные объемы ликвидности на рынке" могут разогнать цены еще больше 60 долларов за баррель.

"Об этом говорит и текущая агрессивная позиция инвестфондов. Так, представители некоторых из них уже допускают возможное вхождение котировок в диапазон 70-80 долларов к концу года. С дальнейшим движением цен к уровню 70 долларов, вероятность коррекции вниз будет расти. Тем более что риск медленного восстановления спроса на нефть остается высоким", - разъяснил Мартыненко.

Чурин из Eavex Capital напомнил, что в прошлом высокие цены на нефть привели к инвестициям в добычу сланцевой нефти, что позже увеличило уровень общей добычи нефти в мире.

"Кроме этого, дорогая нефть стимулирует инвестиции в альтернативные виды топлива и ведет к снижению спроса на физическую нефть. Уже появились признаки того, что аналогичная историческая закономерность скоро повторится", - прогнозирует эксперт.