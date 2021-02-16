Аналітики пояснили подорожчання нафти і дали прогноз на 2021 рік

Як зазначив глава департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко, є три ключових фактори, які штовхають ціни на нафту вгору.

По-перше, як зазначив аналітик, на фінансових ринках багато вільних грошей. Крім того, в інвесторів є оптимізм з приводу ослаблення карантинних обмежень по всьому світу. По-третє, країни ОПЕК+ дотримуються обмеження за обсягами видобутку.

"Всі ці фактори допомагають інвесторам більше фокусуватися на перспективі відновлення попиту, ніж на поточному все ще слабкому ринку", - сказав Мартиненко.

Голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін підкреслює, що ціни на нафту ростуть не стільки через зростання реального попиту, скільки, можливо, через спекуляції на фінансових ринках.

"Грубо ситуацію можна представити як таку, що трейдери, які торгують ф'ючерсами і опціонами на нафту, створили підвищений ажіотаж навколо даного природного ресурсу, у результаті виробники нафти з радістю підвищують ціни, при тому, що фізичний попит на нафту зараз практично не збільшується", – говорить Чурін.

Що буде з цінами далі

Вартість нафти вже досягла рівнів, які ще листопаді-грудні аналітики очікували на кінець 2021 року, зазначає Мартиненко. А тому нинішнє зростання цін виглядає передчасним, і такої думки дотримується все більшу кількість учасників ринку, говорить він. Тим не менше, як вважає експерт, "безпрецедентні обсяги ліквідності на ринку" можуть розігнати ціни вище 60 доларів за барель.

"Про це говорить і поточна агресивна позиція інвестфондів. Так, представники деяких з них вже допускають можливе входження котирувань у діапазоні 70-80 доларів до кінця року. З подальшим рухом цін до рівня 70 доларів, ймовірність корекції вниз буде зростати. Тим більше що ризик повільного відновлення попиту на нафту залишається високим", - роз'яснив Мартиненко.

Чурін з Eavex Capital нагадав, що в минулому високі ціни на нафту призвели до інвестицій у видобуток сланцевої нафти, що пізніше збільшило рівень загального видобутку нафти у світі.

"Крім цього, дорога нафта стимулює інвестиції в альтернативні види палива і веде до зниження попиту на фізичну нафту. Вже з'явилися ознаки того, що аналогічна історична закономірність скоро повториться", - прогнозує експерт.