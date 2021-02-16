RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аналітики пояснили подорожчання нафти і дали прогноз на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус, Ростислав Шаправський

Світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель - рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні".

Популярні новини
Стовідсоткова пільга: хто в Україні не платить за комуналку 15 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021
Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися 13 лютого 2021
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 14 лютого 2021
Курс євро знизився після трьох днів зростання 12 лютого 2021
Держстат оцінив падіння економки України за 2020 рік 15 лютого 2021
Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю 13 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за 2020 рік: як змінилася сума 10 лютого 2021
Прозора приватизація "Першого київсього машинобудівного заводу" під загрозою, - ФДМ 09 лютого 2021

Як зазначив глава департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко, є три ключових фактори, які штовхають ціни на нафту вгору.

По-перше, як зазначив аналітик, на фінансових ринках багато вільних грошей. Крім того, в інвесторів є оптимізм з приводу ослаблення карантинних обмежень по всьому світу. По-третє, країни ОПЕК+ дотримуються обмеження за обсягами видобутку.

"Всі ці фактори допомагають інвесторам більше фокусуватися на перспективі відновлення попиту, ніж на поточному все ще слабкому ринку", - сказав Мартиненко.

Голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін підкреслює, що ціни на нафту ростуть не стільки через зростання реального попиту, скільки, можливо, через спекуляції на фінансових ринках.

"Грубо ситуацію можна представити як таку, що трейдери, які торгують ф'ючерсами і опціонами на нафту, створили підвищений ажіотаж навколо даного природного ресурсу, у результаті виробники нафти з радістю підвищують ціни, при тому, що фізичний попит на нафту зараз практично не збільшується", – говорить Чурін.

Що буде з цінами далі

Вартість нафти вже досягла рівнів, які ще листопаді-грудні аналітики очікували на кінець 2021 року, зазначає Мартиненко. А тому нинішнє зростання цін виглядає передчасним, і такої думки дотримується все більшу кількість учасників ринку, говорить він. Тим не менше, як вважає експерт, "безпрецедентні обсяги ліквідності на ринку" можуть розігнати ціни вище 60 доларів за барель.

"Про це говорить і поточна агресивна позиція інвестфондів. Так, представники деяких з них вже допускають можливе входження котирувань у діапазоні 70-80 доларів до кінця року. З подальшим рухом цін до рівня 70 доларів, ймовірність корекції вниз буде зростати. Тим більше що ризик повільного відновлення попиту на нафту залишається високим", - роз'яснив Мартиненко.

Чурін з Eavex Capital нагадав, що в минулому високі ціни на нафту призвели до інвестицій у видобуток сланцевої нафти, що пізніше збільшило рівень загального видобутку нафти у світі.

"Крім цього, дорога нафта стимулює інвестиції в альтернативні види палива і веде до зниження попиту на фізичну нафту. Вже з'явилися ознаки того, що аналогічна історична закономірність скоро повториться", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує вартість нафти марки Brent в 2021 році на рівні 51,1 долара за барель. У 2022 році ціна впаде до 50,2 долара за барель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нефть
Читайте також
МВФ прогнозує ціну нафти вище 50 доларів за барель у 2021 році
Нафта Brent подорожчала до 60 доларів вперше за останній рік
Прогноз погоди