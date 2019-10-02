Аналитики назвали причины роста курса доллара

Одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как отметил аналитик, предложив рынку облигаций на 3 млрд грн, Минфину удалось привлечь лишь 77 млн грн.

Иосуб напомнил, что доллар интенсивно дешевел почти с самого начала сентября и достиг своего минимума ближе к концу месяца, когда в ходе торгов на межбанке опускался ниже 24,1 грн.

"Основными причинами этого снижения были высокий спрос нерезидентов на ОВГЗ и поступления от экспорта рекордного урожая зерновых. Однако доллар так и не преодолел уровень в 24 грн, оттолкнулся от этого уровня и перешел к росту. Особенно рост этот был заметен на текущей неделе во вторник и среду", - сообщил он.

По его прогнозу, ближайшая цель для текущего роста - 25 грн.

"При всем при этом по нашим оценкам, до конца года доллар вряд ли поднимется выше 26,5-26,7 грн", - добавил аналитик.

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.

По данным НБУ, приток средств нерезидентов в гособлигации Украины является одной из главных причин укрепления гривны в 2019 году.

Отметим доллар начал дорожать 30 сентября, а 2 октября на наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,72, продажи - 25,28 грн за доллар. На межбанке курс вырос до 24,9 грн за доллар.