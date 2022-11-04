Аналітики ISW заявили, що попри заяву Путіна у РФ продовжується мобілізація

Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, не зважаючи на заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Фахівці припускають, що воєнкоми
Окрім цього, додають аналітики, Р
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зазначив, що призов у рамках часткової мобілізації в завершено. Проте, диктатор не підписав офіційного указу.
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