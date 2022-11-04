Аналитики ISW заявили, что в РФ продолжается мобилизация, несмотря на заявление Путина

Минобороны РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявление Владимира Путина об окончании призыва резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Специалисты предпологают, что военкомы будут
Кроме этого, добавляют аналитики,
Напомним, президент РФ Владимир Путин отметил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Однако диктатор не подписал официальный указ.
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