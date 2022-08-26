Аналитики ISW не сомневаются, что именно Россия ответственна за атаки на ЗАЭС

Россия несет полную ответственность за циничные обстрелы Запорожской АЭС. Действия государства-террориста могут привести к фатальным последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что военные РФ милитаризовали атомную электростанцию, хотя она расположена далеко от линии фронта и не достижима для обстрелов ВСУ.

В ISW не сомневаются, что именно государство-террорист ответственное за циничные атаки на ядерный объект.

"Неспособность россиян предоставить однозначные доказательства обстрела, в проведении которого они обвиняют Украину, заслуживает внимания. Поскольку РФ контролирует территорию и может предоставить более убедительные доказательства гораздо легче, чем Украина", - пояснили в Институте изучения войны.