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Аналітики ISW не сумніваються, що саме Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС

Фото: В ISW не сумніваються, що саме Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія несе повну відповідальність за цинічні обстріли Запорізької АЕС. Дії держави-терориста можуть призвести до фатальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що військові РФ мілітаризували атомну електростанцію, хоча вона розташована далеко від лінії фронту та не досяжна для обстрілів ЗСУ.

В ISW не мають сумніву, що саме держава-терорист відповідальна за цинічні атаки на ядерний об'єкт.

"Нездатність росіян надати однозначні докази обстрілу, в проведенні якого вони звинувачують Україну, заслуговує уваги. Оскільки РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - пояснили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті - в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

До слова, США закликали припинити всі військові дії навколо Запорізької АЕС і створити в районі станції демілітаризовану зону.

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Запорожская АЭСВійна Росії проти України