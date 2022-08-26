Аналітики ISW не сумніваються, що саме Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС

Росія несе повну відповідальність за цинічні обстріли Запорізької АЕС. Дії держави-терориста можуть призвести до фатальних наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що військові РФ мілітаризували атомну електростанцію, хоча вона розташована далеко від лінії фронту та не досяжна для обстрілів ЗСУ.
В ISW не мають сумніву, що саме держава-терорист відповідальна за цинічні атаки на ядерний об'єкт.
"Нездатність росіян надати однозначні докази обстрілу, в проведенні якого вони звинувачують Україну, заслуговує уваги. Оскільки РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - пояснили в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті - в межах норми.
Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
До слова, США закликали припинити всі військові дії навколо Запорізької АЕС і створити в районі станції демілітаризовану зону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.