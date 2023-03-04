Аналітики ISW прокоментували ймовірність відступу українських військ з частини Бахмута

Російські окупанти ведуть бої за захоплення Бахмута Донецької області приблизно з травня 2022 року. Відтоді ворог зазнав там величезних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута:
"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", - вказується у звіті.
В ISW нагадують, що раніше, а саме
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що українські військові продовжують боронити Бахмут. Ситуація там складна, але контрольована.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.