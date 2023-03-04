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Аналітики ISW прокоментували ймовірність відступу українських військ з частини Бахмута

Фото: В ISW прокоментували ймовірність відступу українських військ з частини Бахмута (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ведуть бої за захоплення Бахмута Донецької області приблизно з травня 2022 року. Відтоді ворог зазнав там величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута:

  • через річку Бахмутівка на північному сході міста;
  • уздовж траси Хромове - Бахмут на захід від міста.

"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", - вказується у звіті.

В ISW нагадують, що раніше, а саме

  • Російські чиновники продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про "вторгнення" в Брянську область 2 березня, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.
  • Путін не обговорював ситуацію в Брянській області на екстреному засіданні Ради безпеки РФ, згідно з протоколом засідання.
  • Російська влада продовжила спроби представити РФ як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, щоб обмежити присутність МАГАТЕ на станції і змусити де-факто визнати російську власність на ЗАЕС.
  • Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Окупанти також продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області.
  • Кремль продовжує посилювати державний контроль над російською оборонно-промисловою базою.
  • Окупанти продовжують підготовку захоплених територій до російських регіональних виборів 10 вересня.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що українські військові продовжують боронити Бахмут. Ситуація там складна, але контрольована.

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БахмутВійна Росії проти України