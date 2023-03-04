Аналітики ISW прокоментували ймовірність відступу українських військ з частини Бахмута

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута:

через річку Бахмутівка на північному сході міста;

уздовж траси Хромове - Бахмут на захід від міста.

"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", - вказується у звіті.

В ISW нагадують, що раніше, а саме