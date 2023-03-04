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Аналитики ISW прокомментировали вероятность отступления украинских войск из части Бахмута

Фото: В ISW прокомментировали вероятность отступления украинских войск из части Бахмута (Владимир Черняк)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ведут бои за захват Бахмута Донецкой области примерно с мая 2022 года. С тех пор враг понес там огромные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута.

  • через реку Бахмутовка на северо-востоке города;
  • вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города.

"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению РФ на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода окупантов из Бахмута на запад", - указывается в отчете.

В ISW напоминают, что ранее, а именно

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинские военные продолжают защищать Бахмут. Ситуация там сложная, но контролируемая.

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