Аналитики ISW прокомментировали вероятность отступления украинских войск из части Бахмута

Российские оккупанты ведут бои за захват Бахмута Донецкой области примерно с мая 2022 года. С тех пор враг понес там огромные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута.
"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению РФ на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода окупантов из Бахмута на запад", - указывается в отчете.
В ISW напоминают, что ранее, а именно
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинские военные продолжают защищать Бахмут. Ситуация там сложная, но контролируемая.
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