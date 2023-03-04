Аналитики ISW прокомментировали вероятность отступления украинских войск из части Бахмута

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута.

через реку Бахмутовка на северо-востоке города;

вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города.

"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению РФ на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода окупантов из Бахмута на запад", - указывается в отчете.

В ISW напоминают, что ранее, а именно