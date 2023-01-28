Аналітики ISW припустили, на яких напрямках Путін може здійснити новий великий наступ

Аналітики зазначають, що таким чином диктатор спробує повернути іцініативу на фронті, аби зупинити нинішні успіхи України, досягнуті під час військових операцій.
"Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинки українського контрнаступу", - мовиться у звіті ISW.
Фахівці вказують, що н
передислоковує
Як пояснюють аналітики, н
Ключові висновки ISW:
Кремль підтвердив, що Путін здійснює превентивне помилування засуджених, які беруть участь у російських операціях в Україні.
Розслідування російського опозиційного видання підтвердило, що російська влада депортує дітей з окупованої Херсонської області до окупованого Криму.
Російське військове командування, ймовірно, намагається обмежити висвітлення військовими блогерами подій на фронті, щоб відновити контроль над російським інформаційним простором напередодні нового наступу. Ці обмеження, якщо вони заплановані, ймовірно, є частиною зусиль начальника російського генерального штабу Валерія Герасимова, спрямованих на професіоналізацію збройних сил РФ.
Українські війська продовжували контрнаступальні операції під Кремінною 26 та 27 січня.
Окупанти продовжували наземні атаки навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.
Російські джерела не повідомляють, що російські війська продовжували локальні наступальні операції в Запорізькій області 27 січня.
Чиновники РФ заявили, що призовний вік не зміниться під час майбутнього весняного призову 2023 року.
Російська окупаційна влада продовжує активізувати зусилля з інтеграції окупованих територій у російські правові та адміністративні структури.