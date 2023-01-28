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Аналітики ISW припустили, на яких напрямках Путін може здійснити новий великий наступ

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент РФ Володимир Путін у найближчі 6 місяців готується спробувати здійснити рішучу стратегічну дію, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що таким чином диктатор спробує повернути іцініативу на фронті, аби зупинити нинішні успіхи України, досягнуті під час військових операцій.

"Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинки українського контрнаступу", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці вказують, що н

передислоковує

Як пояснюють аналітики, н

Ключові висновки ISW:

  • Кремль підтвердив, що Путін здійснює превентивне помилування засуджених, які беруть участь у російських операціях в Україні.
  • Розслідування російського опозиційного видання підтвердило, що російська влада депортує дітей з окупованої Херсонської області до окупованого Криму.
  • Російське військове командування, ймовірно, намагається обмежити висвітлення військовими блогерами подій на фронті, щоб відновити контроль над російським інформаційним простором напередодні нового наступу. Ці обмеження, якщо вони заплановані, ймовірно, є частиною зусиль начальника російського генерального штабу Валерія Герасимова, спрямованих на професіоналізацію збройних сил РФ.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції під Кремінною 26 та 27 січня.
  • Окупанти продовжували наземні атаки навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські джерела не повідомляють, що російські війська продовжували локальні наступальні операції в Запорізькій області 27 січня.
  • Чиновники РФ заявили, що призовний вік не зміниться під час майбутнього весняного призову 2023 року.
  • Російська окупаційна влада продовжує активізувати зусилля з інтеграції окупованих територій у російські правові та адміністративні структури.

Нагадаємо, Данілов підкреслив, що нині повторення подій лютого 2022 року, коли Росія пішла у повномасштабний наступ на територію України, неможливе.

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Війна Росії проти України