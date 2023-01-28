Аналитики ISW предположили, на каких направлениях Путин может осуществить новое большое наступление

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие 6 месяцев готовится попытаться осуществить решительное стратегическое действие, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара на западе от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки украинского контрнаступления", - говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор попытается вернуть инициативу на фронте, чтобы остановить нынешние успехи Украины, достигнутые во время военных операций.

Напомним, Данилов подчеркнул, что сейчас повторение событий февраля 2022 года, когда Россия пошла в полномасштабное наступление на территорию Украины, невозможно.

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