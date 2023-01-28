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Аналитики ISW предположили, на каких направлениях Путин может осуществить новое большое наступление

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие 6 месяцев готовится попытаться осуществить решительное стратегическое действие, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара на западе от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор попытается вернуть инициативу на фронте, чтобы остановить нынешние успехи Украины, достигнутые во время военных операций.

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки украинского контрнаступления", - говорится в отчете ISW.

Специалисты указывают, что

Как объясняют аналитики,

Ключевые выводы ISW:

  • Кремль подтвердил, что Путин осуществляет превентивное помилование осужденных, участвующих в российских операциях в Украине.
  • Расследование российского оппозиционного издания подтвердило, что российские власти депортируют детей из оккупированной Херсонской области в оккупированный Крым.
  • Российское военное командование, вероятно, пытается ограничить освещение военными блогерами событий на фронте, чтобы восстановить контроль над российским информационным пространством накануне нового наступления. Эти ограничения, если они запланированы, вероятно, являются частью усилий начальника российского генерального штаба Валерия Герасимова, направленных на профессионализацию вооруженных сил РФ.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции под Кременной 26 и 27 января.
  • Оккупанты продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, на западных окраинах Донецка и на западе Донецкой области.
  • Российские источники не сообщают, что российские войска продолжали локальные наступательные операции в Запорожской области 27 января.
  • Чиновники РФ заявили, что призывной возраст не изменится во время предстоящего весеннего призыва 2023 года.
  • Российские оккупационные власти продолжают активизировать усилия по интеграции оккупированных территорий в российские правовые и административные структуры.

Напомним, Данилов подчеркнул, что сейчас повторение событий февраля 2022 года, когда Россия пошла в полномасштабное наступление на территорию Украины, невозможно.

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Война России против Украины