Аналитики ISW предположили, что новые добровольческие отряды РФ могут иметь размер усиленных рот

В России продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины. Вероятнее всего, большинство "батальонов" будут иметь размер усиленных рот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что такие специальные формирования не описываются как батальонно-тактические группы и, кажется, не структурированы как БТГ.
"Непонятно, как они будут использоваться на поле боя, если не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ", - указали в ISW.
В Институте изучения войны добавили, что эти "батальоны" не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонно-тактических групп, которые вторглись в Украину 24 февраля.
"После ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянского полка" в Москве вербовку прикрыли, вероятно, во избежание критики", - подытожили эксперты.
Напомним, ВСУ уже отбили у россиян территории размером с Данию.
Ранее мы писали, что украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.