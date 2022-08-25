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Аналітики ISW припустили, що нові добровольчі загони РФ можуть мати розмір посилених рот

Фото: Нові добровольчі загони РФ можуть мати розмір посилених рот (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Росії продовжують формувати нові добровольчі загони для війни проти України. Найімовірніше, більшість "батальйонів" матимуть розмір посилених рот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що такі спеціальні формування не описуються як батальйонно-тактичні групи і, здається, не структуровані як БТГ.

"Незрозуміло, як вони використовуватимуться на полі бою, якщо не збираються один з одним або із залишками вже розгорнутих БТГ", - вказазали в ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що ці "батальйони" не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонно-тактичних груп, які вдерлися в Україну 24 лютого.

"Після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в Москві вербування прикрили, ймовірно, щоб уникнути критики", - підсумували експерти.

Нагадаємо, ЗСУ вже відбили у росіян території розміром з Данію.

Раніше ми писали, що українські воїни 24 серпня вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога.

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Війна Росії проти України