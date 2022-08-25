Аналитики ISW предположили, что новые добровольческие отряды РФ могут иметь размер усиленных рот

В России продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины. Вероятнее всего, большинство "батальонов" будут иметь размер усиленных рот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что такие специальные формирования не описываются как батальонно-тактические группы и, кажется, не структурированы как БТГ.

"Непонятно, как они будут использоваться на поле боя, если не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГ", - указали в ISW.

В Институте изучения войны добавили, что эти "батальоны" не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонно-тактических групп, которые вторглись в Украину 24 февраля.

"После ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянского полка" в Москве вербовку прикрыли, вероятно, во избежание критики", - подытожили эксперты.