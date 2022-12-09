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Аналітики ISW пояснили, чому Росія розгорнула "Гради" на Запорізькій АЕС

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Енергодар, П'ятниця 09 грудня 2022 05:28
Аналітики ISW пояснили, чому Росія розгорнула "Гради" на Запорізькій АЕС Фото: ISW пояснив, чому Росія розгорнула Гради на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російська влада наказала розмістити "Гради" на Запорізькій АЕС, щоб послабити критику радикальних прихильників війни на тлі повідомлень про виведення військ з території станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW нагадали, що попередні опубліковані супутникові кадри підтверджують, що російські сили зберігають військову техніку, зокрема, боєприпаси, бронетранспортери, зенітні гармати та інше озброєння на території ЗАЕС.

"Розгортання нового обладнання на ЗАЕС може бути спробою заспокоїти чутки російських націоналістично налаштованих військкорів про можливий вихід Росії із ЗАЕС, який Кремль двічі заперечував за останні 10 днів", - вважають експерти.

Нагадаємо, раніше глава МАГАТЕ заявляв, що зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можуть встановити вже до кінця року.

Також ми писали, що у Росії підтвердили обговорення декларації про зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

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Запорізька АЕС
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