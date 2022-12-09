Аналитики ISW объяснили, почему Россия развернула "Грады" на Запорожской АЭС

Российская власть приказала разместить "Грады" на Запорожской АЭС, чтобы ослабить критику радикальных сторонников войны на фоне сообщений о выводе войск с территории станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW напомнили, что предыдущие опубликованные спутниковы кадры подтверждают, что российские силы хранят военную технику, в том числе боеприпасы, бронетранспортеры, зенитные орудия и другое вооружение на территории ЗАЭС.

"Развертывание нового оборудования на ЗАЭС может быть попыткой успокоить слухи российских националистически настроенных военкоров о возможном выходе России из ЗАЭС, который Кремль дважды отрицал за последние 10 дней", - считают эксперты.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ заявлял, что зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС могут установить уже до конца года.

Также мы писали, что в России подтвердили обсуждение декларации о зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

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