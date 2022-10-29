Аналітики ISW пояснили, чому Путін намагається відновити авторитет Шойгу

Фракція "російські силовики" відноситься до людей, які мають значну владу в найближчому оточенні Путіна, які направляють бойові підрозділи в Україну, пишуть аналітики.

Путін міг би сам оголосити про закінчення мобілізації, а не на зустрічі з Шойгу, або міг би доручити міністру завершити невдалу мобілізацію самостійно. Їхня поставна публічна зустріч узгоджується з нещодавнім сплеском появи Шойгу в ЗМІ.

Наприклад, цього тижня Шойгу провів кілька телефонних розмов зі своїми турецькими, китайськими та західними колегами. Ці гучні зустрічі відрізняють Шойгу та російське вище військове командування від силовиків, які, попри свою популярність у російському інформаційному просторі, не мають того самого рангу чи авторитету, зазначають експерти.

Навесні та влітку Шойгу дуже рідко з'являвся на публіці. Присутність Шойгу в інформаційному просторі залежить від схвалення Кремля, оскільки Путін може контролювати, коли Шойгу виступатиме публічно. Суперники Шойгу із силовиків контролюють власні канали в Telegram та вільно спілкуються зі ЗМІ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів кілька телефонних розмов зі своїми колегами з країн НАТО, під час яких він звинуватив Україну у підготовці провокацій із "брудною бомбою".

Але, як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ із вкиданням розробки "бомби" українськими військовими, оскільки інші країни не вірять заявам Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.