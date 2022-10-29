Аналитики ISW объяснили, почему Путин пытается восстановить авторитет Шойгу

Фракция "российские силовики" относится к людям, обладающим значительной властью в ближайшем окружении Путина, которые направляют боевые подразделения в Украину, пишут аналитики.

Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу, или мог бы поручить министру завершить неудачную мобилизацию самостоятельно. Их постановочная публичная встреча согласуется с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ.

Например, на текущей неделе Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими турецкими, китайскими и западными коллегами. Эти громкие встречи отличают Шойгу и российское высшее военное командование от силовиков, которые, несмотря на свою популярность в российском информационном пространстве, не имеют того же ранга или авторитета, отмечают эксперты.

Весной и летом Шойгу очень редко появлялся на публике. Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, поскольку Путин может контролировать, когда Шойгу выступать публично. Соперники Шойгу из силовиков контролируют собственные каналы в Telegram и свободно общаются со СМИ.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами из стран НАТО, в ходе которых он обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой".

Но, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом разработки "бомбы" украинскими военными, поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля.

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