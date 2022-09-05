Аналитики ISW подтвердили факт милитаризации ЗАЭС российскими войсками
СМИ обнародовали видео, на котором видно, как российские военные используют реактивные системы залпового огня на территории Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"На видео с геолокацией, сделанном 2-3 сентября, видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на территории ЗАЭС в радиусе 1 км от ядерного реактора", - информируют аналитики.
В ISW отмечают, что соответствующие кадры подтверждают предварительную оценку о том, что РФ милитаризировала атомную электростанцию.
В Институте изучения войны также напомнили, что 3 сентября МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от энергосети второй раз за историю ее эксплуатации (первый случай произошел 25 августа).
Аналитики предположили, что, вероятно, это произошло из-за продолжающихся атак России и других военных действий на Запорожской атомной электростанции, а также вокруг нее.
Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.
Впоследствии Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от оккупантов во время визита миссии.
Однако Украина считает странным, что визит МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.
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