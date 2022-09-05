Аналитики ISW подтвердили факт милитаризации ЗАЭС российскими войсками

СМИ обнародовали видео, на котором видно, как российские военные используют реактивные системы залпового огня на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"На видео с геолокацией, сделанном 2-3 сентября, видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на территории ЗАЭС в радиусе 1 км от ядерного реактора", - информируют аналитики.

В ISW отмечают, что соответствующие кадры подтверждают предварительную оценку о том, что РФ милитаризировала атомную электростанцию.

В Институте изучения войны также напомнили, что 3 сентября МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от энергосети второй раз за историю ее эксплуатации (первый случай произошел 25 августа).

Аналитики предположили, что, вероятно, это произошло из-за продолжающихся атак России и других военных действий на Запорожской атомной электростанции, а также вокруг нее.