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Аналитики ISW подтвердили факт милитаризации ЗАЭС российскими войсками

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Понедельник 05 сентября 2022 07:35
Аналитики ISW подтвердили факт милитаризации ЗАЭС российскими войсками Фото: Аналитики ISW подтвердили факт милитаризации ЗАЭС российскими войсками (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

СМИ обнародовали видео, на котором видно, как российские военные используют реактивные системы залпового огня на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"На видео с геолокацией, сделанном 2-3 сентября, видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на территории ЗАЭС в радиусе 1 км от ядерного реактора", - информируют аналитики.

В ISW отмечают, что соответствующие кадры подтверждают предварительную оценку о том, что РФ милитаризировала атомную электростанцию.

В Институте изучения войны также напомнили, что 3 сентября МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от энергосети второй раз за историю ее эксплуатации (первый случай произошел 25 августа).

Аналитики предположили, что, вероятно, это произошло из-за продолжающихся атак России и других военных действий на Запорожской атомной электростанции, а также вокруг нее.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.

Впоследствии Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от оккупантов во время визита миссии.

Однако Украина считает странным, что визит МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.

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