Аналітики ISW назвали людей у РФ, від яких дедалі більше стає залежним Путін

У звіті ISW вказується, що Пригожин підтвердив 6 листопада, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами збройних сил Росії.

В Інституті вивчення війни водночас інформують, що інший член партії "силовиків" - Кадиров - також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну.

Ба більше, в "Українському центрі спротиву" зазначали, що глава Чечні та його польові командири нарощують бізнес-мережі на окупованих територіях.

В ISW також розповіли, що р

Такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії", - наголошують спеціалісти.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни додають, що Пригожин, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників Кремля, а Центр Українського Опору навіть стверджував, що той мав неофіційну зустріч з головою адміністрації президента РФ Антоном Вайно, під час якої вони нібито обговорювали негативний вплив Путіна на російську військову кампанію та неприязнь до вищого військового командування.