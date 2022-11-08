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Аналітики ISW назвали людей у РФ, від яких дедалі більше стає залежним Путін

Фото: Президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров залишаються самостійними фігурами через залежність президента РФ Володимира Путіна від їхніх сил у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті ISW вказується, що Пригожин підтвердив 6 листопада, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами збройних сил Росії.

В Інституті вивчення війни водночас інформують, що інший член партії "силовиків" - Кадиров - також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну.

Ба більше, в "Українському центрі спротиву" зазначали, що глава Чечні та його польові командири нарощують бізнес-мережі на окупованих територіях.

В ISW також розповіли, що р

Такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії", - наголошують спеціалісти.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни додають, що Пригожин, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників Кремля, а Центр Українського Опору навіть стверджував, що той мав неофіційну зустріч з головою адміністрації президента РФ Антоном Вайно, під час якої вони нібито обговорювали негативний вплив Путіна на російську військову кампанію та неприязнь до вищого військового командування.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили вже близько 37% території України, яку окупувала Росія з 2014 року.

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Війна Росії проти України