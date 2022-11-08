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Аналитики ISW назвали людей в РФ, от которых все больше становится зависимым Путин

Фото: Президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров остаются самостоятельными фигурами из-за зависимости президента РФ Владимира Путина от их сил в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете ISW указывается, что Пригожин подтвердил 6 ноября, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне пределов вооруженных сил России.

В Институте изучения войны информируют, что другой член партии "силовиков" - Кадыров - также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

Более того, в "Украинском центре сопротивления" отмечали, что глава Чечни и его полевые командиры наращивают бизнес-сети на оккупированных территориях.

В ISW также рассказали, что

Такие дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России", - подчеркивают специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны добавляют, что Пригожин, вероятно, сохраняет доступ к ключевым чиновникам Кремля, а Центр Украинского Сопротивления даже утверждал, что у него была неофициальная встреча с главой администрации президента РФ Антоном Вайно, во время которой они якобы обсуждали негативное влияние Путина на российскую военную кампанию и неприязнь к высшему военному командованию.

Напомним, ВСУ освободили уже около 37% территории Украины, которую оккупировала Россия с 2014 года.

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Война России против Украины