Аналитики ISW назвали людей в РФ, от которых все больше становится зависимым Путин

В отчете ISW указывается, что Пригожин подтвердил 6 ноября, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне пределов вооруженных сил России.

В Институте изучения войны информируют, что другой член партии "силовиков" - Кадыров - также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину.

Более того, в "Украинском центре сопротивления" отмечали, что глава Чечни и его полевые командиры наращивают бизнес-сети на оккупированных территориях.

В ISW также рассказали, что

Такие дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России", - подчеркивают специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны добавляют, что Пригожин, вероятно, сохраняет доступ к ключевым чиновникам Кремля, а Центр Украинского Сопротивления даже утверждал, что у него была неофициальная встреча с главой администрации президента РФ Антоном Вайно, во время которой они якобы обсуждали негативное влияние Путина на российскую военную кампанию и неприязнь к высшему военному командованию.