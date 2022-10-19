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Аналитики ISW фиксируют социальный разлом в РФ из-за неравномерного проведения Путиным мобилизации

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Среда 19 октября 2022 06:23
Аналитики ISW фиксируют социальный разлом в РФ из-за неравномерного проведения Путиным мобилизации Фото: В России фиксируют социальный разлом из-за неравномерного проведения Путиным мобилизации (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Неравномерное проведение частичной мобилизации руководителем Кремля Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что действия диктатора подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

"Стрелянина 15 октября на полигоне в Белгородской области, вероятно, была естественным следствием политики Кремля, что продолжает использовать бедное население и представителей нацменьшинств для формирования вооруженных сил, одновременно защищая этнических россиян и более богатых граждан России", - указывают в отчете.

В ISW подчеркнули, что в РФ ответственность за стрельбу возложили на двух принудительно мобилизованных этнических таджиков, а российское информационное пространство в большинстве своем ответило жестокой ксенофобской риторикой против среднеазиатских мигрантов и других периферийных социальных групп.

Мобилизация обнаружила системные разломы

Специалисты привели слова депутата Госдумы Сергея Миронова, который 18 октября заявил, что мобилизация обнаружила системные разломы в российской иммиграционной системе.

Он обвинил военных комиссаров в пропуске людей, представляющих угрозу безопасности РФ, в вооруженные силы и в том, что они активно набирают в армию выходцев из Центральной Азии.

Миронов также предложил ввести мораторий на предоставление российского паспорта гражданам Таджикистана.

"Призывы Миронова к иммиграционной реформе демонстрируют роль, которую, кажется, частичная мобилизация сыграла в катализации этнических расколов, расизма и ксенофобии в российском внутреннем пространстве, особенно против этнических меньшинств", - подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, 21 сентября Путин объявил "частичную"мобилизацию в России.

Позже стало известно, что мобилизированные россияне отказываются выполнять приказы командования и устраивают бунты.

В то же время украинские военные начали брать в плен первых мобилизованных.

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