Аналитики ISW фиксируют социальный разлом в РФ из-за неравномерного проведения Путиным мобилизации
Неравномерное проведение частичной мобилизации руководителем Кремля Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что действия диктатора подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.
"Стрелянина 15 октября на полигоне в Белгородской области, вероятно, была естественным следствием политики Кремля, что продолжает использовать бедное население и представителей нацменьшинств для формирования вооруженных сил, одновременно защищая этнических россиян и более богатых граждан России", - указывают в отчете.
В ISW подчеркнули, что в РФ ответственность за стрельбу возложили на двух принудительно мобилизованных этнических таджиков, а российское информационное пространство в большинстве своем ответило жестокой ксенофобской риторикой против среднеазиатских мигрантов и других периферийных социальных групп.
Мобилизация обнаружила системные разломы
Специалисты привели слова депутата Госдумы Сергея Миронова, который 18 октября заявил, что мобилизация обнаружила системные разломы в российской иммиграционной системе.
Он обвинил военных комиссаров в пропуске людей, представляющих угрозу безопасности РФ, в вооруженные силы и в том, что они активно набирают в армию выходцев из Центральной Азии.
Миронов также предложил ввести мораторий на предоставление российского паспорта гражданам Таджикистана.
"Призывы Миронова к иммиграционной реформе демонстрируют роль, которую, кажется, частичная мобилизация сыграла в катализации этнических расколов, расизма и ксенофобии в российском внутреннем пространстве, особенно против этнических меньшинств", - подытожили в Институте изучения войны.
Напомним, 21 сентября Путин объявил "частичную"мобилизацию в России.
Позже стало известно, что мобилизированные россияне отказываются выполнять приказы командования и устраивают бунты.
В то же время украинские военные начали брать в плен первых мобилизованных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.