Аналитики дали прогноз курса доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,3/26,6 грн", - считает он.

Как отметил аналитик, доллар достаточно устойчиво рос с двадцатых чисел мая, но начиная со среды, 5 июня, начал интенсивно дешеветь, поскольку перестали действовать краткосрочные сезонные и спекулятивные факторы, которые способствовали его недавнему росту.

"Восстановление гривны ускорилось после принятого в четверг решения НБУ сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых. Решение не снижать ставку связано с тем, что в апреле и мае потребительская инфляция превышала прогноз Нацбанка, и в этих условиях важно сохранить финансовую стабильность. Данное решение позволит сохранить высокий спрос нерезидентов на ОВГЗ, и это упрочнит позиции гривны на ближайшие месяцы", - прогнозирует аналитик.

За минувшую неделю доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,2%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,87 грн до 26,80 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,83/26,86 до 26,50/26,53 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,64/26,96 до 26,44/26,74 (-0,7%/-0,8%).

"При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке наличной валюты", - добавил аналитик Альпари.

Как сообщало РБК-Украина Национальный банк Украины 6 июня принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых. Как заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, это необходимо для предотвращения инфляционных рисков, которые усилились с момента предыдущего решения о снижении ставки до 17,5% годовых в конце апреля.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.