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АГУ обратилась к президенту из-за рисков для отопительного сезона: детали и требования громад

13:13 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Анна Шиканова
АГУ обратилась к президенту из-за рисков для отопительного сезона: детали и требования громад Общество просит Зеленского разблокировать местные бюджеты (фото: president.gov.ua)
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Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом сохранить 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и средства реверсной дотации в местных бюджетах при формировании Государственного бюджета на 2027 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение правления ассоциации.

Более 1000 громад обратились к президенту

Обращение подписано от имени 1094 громад – членов Ассоциации городов Украины.

В нем представители местного самоуправления отметили проблемы, угрожающие работе громад накануне отопительного сезона: интенсивных российских обстрелах, блокировании бюджетных платежей и необходимости сохранения бронирования работников критической инфраструктуры.

"От имени 1094 громад-членов Ассоциации городов Украины просим Вашей помощи в сохранении возможности громад для усиления Украины и совместной Победы над врагом", - говорится в обращении к президенту.

Нужно разблокировать бюджетные платежи

Среди первоочередных потребностей громад ассоциация назвала усиление противовоздушной обороны, в частности, обеспечение подразделений боекомплектами и техническими решениями для противодействия интенсивным обстрелам на всей территории Украины.

Эти проблемы, а также блокирование платежей местных бюджетов и бронирование работников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий, ранее озвучил в Верховной Раде председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

"Заблокированы средства громад и невозможность осуществления платежей, жизненно необходимых для безопасной жизни жителей", – так ассоциация определила одну из ключевых проблем местного самоуправления.

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Бронирование работников важно

Муниципалитеты также настаивают на сохранении бронирования работников жилищно-коммунальных, энергетических и транспортных предприятий.

Речь идет о специалистах, от которых зависит непрерывная работа критической инфраструктуры, в частности, в условиях подготовки к отопительному сезону и ликвидации последствий российских атак.

Ассоциация городов Украины сообщила, что уже обращалась к премьер-министру по вопросу немедленного разблокирования платежей громад и предложения по сохранению системы теплоснабжения до отопительного сезона 2026/2027 годов.

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Отдельно правление ассоциации обратилось к правительству о сохранении бронирования работников коммунальных, энергетических и транспортных предприятий.

В новом обращении к президенту ассоциация отмечает необходимость сохранить финансовые ресурсы громад, которые должны обеспечивать работу местного самоуправления и создавать условия для дальнейшего развития Украины.

Ранее мы сообщали, что громадам заблокировали 20 млрд грн платежей и в АГУ предупредили о рисках перед зимой.

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