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В Амстердамі антисеміти переслідували знімальну групу ізраїльського ТБ

Фото: у столиці Нідерландів тривають антиізраїльські провокації (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Амстердамі група молодих людей намагалася атакувати та переслідувала знімальну групу ізраїльської телерадіокомпанії Kan. Журналістам довелося викликати поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times of Israel.

Репортера Міхала Решефа та оператора Міка Різова переслідували група антиізраїльських, пропалестинських молодих людей після зйомок сюжету в Амстердамі.

На оприлюдненому відео Решеф розповідає, що група підійшла до них із вигуками "Вільна Палестина" перед її прямим репортажем з міської площі Дам. Однак поліцейські відтіснили її.

Після ефіру, група "перечекала в провулку" і почала стежити за нею та Різовим. Заради безпеки, журналісти вимушено зайшли до магазину та викликали поліцію. Відео закінчується тим, що поліцейські прибули для їхнього супроводження у безпечне місце.

Інцидент стався незабаром після того, як Рада національної безпеки процитувала оцінку ізраїльських служб безпеки про те, що "хвиля насильства" після гри "Маккабі" в Амстердамі закінчилася і що ізраїльтяни знову можуть вільно пересуватися містом.

У заяві РНБ, однак, підкреслюється, що через постійні побоювання ізраїльтяни повинні "ховати ізраїльську символіку" та проявляти підвищену пильність.

Атаки на футбольних фанів в Амстердамі

У четвер, 7 листопада, у рамках Ліги Європи в столиці Нідерландів відбувся футбольний матч команд "Аякс" з Амстердама та "Маккабі" з Тель-Авіва.

Після матчу на уболівальників з Ізраїлю напали молодики з пропалестинськими та ісламістськими гаслами.

За результатами слідчих дій, поліція затримала десятки людей. Викрадення заручників не фіксувалися.

Уряд Ізраїлю відмовився надсилати в Амстердам солдатів ЦАХАЛ та вислав літаки, щоб евакуювати фанатів.

Влада Нідерландів тимчасово заборонила проведення в країні мітингів і демонстрацій.

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