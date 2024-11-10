В Амстердамі антисеміти переслідували знімальну групу ізраїльського ТБ

Репортера Міхала Решефа та оператора Міка Різова переслідували група антиізраїльських, пропалестинських молодих людей після зйомок сюжету в Амстердамі.

На оприлюдненому відео Решеф розповідає, що група підійшла до них із вигуками "Вільна Палестина" перед її прямим репортажем з міської площі Дам. Однак поліцейські відтіснили її.

Після ефіру, група "перечекала в провулку" і почала стежити за нею та Різовим. Заради безпеки, журналісти вимушено зайшли до магазину та викликали поліцію. Відео закінчується тим, що поліцейські прибули для їхнього супроводження у безпечне місце.

Інцидент стався незабаром після того, як Рада національної безпеки процитувала оцінку ізраїльських служб безпеки про те, що "хвиля насильства" після гри "Маккабі" в Амстердамі закінчилася і що ізраїльтяни знову можуть вільно пересуватися містом.

У заяві РНБ, однак, підкреслюється, що через постійні побоювання ізраїльтяни повинні "ховати ізраїльську символіку" та проявляти підвищену пильність.