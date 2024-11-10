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В Амстердаме антисемиты преследовали съемочную группу израильского ТВ

Фото: в столице Нидерландов продолжаются антиизраильские провокации (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Амстердаме группа молодых людей пыталась атаковать и преследовала съемочную группу израильской телерадиокомпании Kan. Журналистам пришлось вызвать полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Times of Israel.

Репортера Михала Решефа и оператора Мика Ризова преследовали группа антиизраильских, пропалестинских молодых людей после съемок сюжета в Амстердаме.

На обнародованном видео Решеф рассказывает, что группа подошла к ним с криками "Свободная Палестина" перед ее прямым репортажем с городской площади Дам. Но полицейские оттеснили ее.

После эфира, группа "переждала в переулке" и начала следить за ней и Ризовым. Ради безопасности, журналисты вынужденно зашли в магазин и вызвали полицию. Видео заканчивается тем, что полицейские прибыли для их сопровождения в безопасное место.

Инцидент произошел вскоре после того, как Совет национальной безопасности процитировал оценку израильских служб безопасности о том, что "волна насилия" после игры "Маккаби" в Амстердаме закончилась и что израильтяне снова могут свободно передвигаться по городу.

В заявлении СНБ, однако, подчеркивается, что из-за постоянных опасений израильтяне должны "прятать израильскую символику" и быть максимально бдительными.

Атаки на футбольных фанов в Амстердаме

В четверг, 7 ноября, в рамках Лиги Европы в столице Нидерландов состоялся футбольный матч команд "Аякс" из Амстердама и "Маккаби" из Тель-Авива.

После матча на болельщиков из Израиля напали молодые люди с пропалестинскими и исламистскими лозунгами.

В результате следственных действий, полиция задержала десятки людей. Похищения заложников не фиксировались.

Правительство Израиля отказалось присылать в Амстердам солдат ЦАХАЛ и выслало самолеты, чтобы эвакуировать фанатов.

Власти Нидерландов временно запретили проведение в стране митингов и демонстраций.

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