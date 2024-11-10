В Амстердаме антисемиты преследовали съемочную группу израильского ТВ

Репортера Михала Решефа и оператора Мика Ризова преследовали группа антиизраильских, пропалестинских молодых людей после съемок сюжета в Амстердаме.

На обнародованном видео Решеф рассказывает, что группа подошла к ним с криками "Свободная Палестина" перед ее прямым репортажем с городской площади Дам. Но полицейские оттеснили ее.

После эфира, группа "переждала в переулке" и начала следить за ней и Ризовым. Ради безопасности, журналисты вынужденно зашли в магазин и вызвали полицию. Видео заканчивается тем, что полицейские прибыли для их сопровождения в безопасное место.

Инцидент произошел вскоре после того, как Совет национальной безопасности процитировал оценку израильских служб безопасности о том, что "волна насилия" после игры "Маккаби" в Амстердаме закончилась и что израильтяне снова могут свободно передвигаться по городу.

В заявлении СНБ, однако, подчеркивается, что из-за постоянных опасений израильтяне должны "прятать израильскую символику" и быть максимально бдительными.