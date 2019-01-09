В Амстердаме завершились слушания по взысканию с "Газпрома" долга "Нафтогазу"

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)

В Нидерландах могут взыскать имущество "Газпрома" на сумму свыше 2,7 млрд долларов

В Высоком суде города Амстердам закончились слушания относительно выполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитной делу, в том числе принудительного взыскания активов "Газпрома", которые были арестованы в Нидерландах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Twitter.

Решение Высокого суда города Амстердам ожидается в течение нескольких месяцев, отметили в "Нафтогазе".

Как напомнили в компании, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов. В частности, "Нафтогаз" в конце ноября засчитал в погашение долгов "Газпрому" 3,8 млн долларов переплаты за транзит.

В мае 2017 года Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.