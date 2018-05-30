Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с "Газпрома" в странах Европы

Сегодня началось обременение акций и других активов "Газпрома"

Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", - сообщил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона не должна останавливаться на этих трех странах.

"Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включительно с акциями "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил Порошенко.

Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з «Газпрому» перейшов в практичну площину – сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів «Газпрому» в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах.https://t.co/wunzcWFcg3 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 30, 2018

Напомним, ранее стало известно, что акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать. При этом источники РБК-Украина, знакомые с ситуацией, подтверждают, что работа в этом направлении ведется, но пока не известно итоговое решение.

