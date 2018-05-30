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Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с "Газпрома" в странах Европы

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 13:59
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Сегодня началось обременение акций и других активов "Газпрома"

Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", - сообщил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона не должна останавливаться на этих трех странах.

"Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включительно с акциями "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил Порошенко.

 

 

Напомним, ранее стало известно, что акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать. При этом источники РБК-Украина, знакомые с ситуацией, подтверждают, что работа в этом направлении ведется, но пока не известно итоговое решение. 
 

 

Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза" до 1 августа Акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать
Теги публикации: Газпром, Порошенко Петр, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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