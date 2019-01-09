В Амстердамі завершилися слухання щодо стягнення з "Газпрому" боргу "Нафтогазу"

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)

У Нідерландах можуть стягнути майно "Газпрому" на суму понад 2,7 млрд доларів,

У Високому суді міста Амстердам закінчилися слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу по транзитній справі, зокрема примусового стягнення активів "Газпрому", які були заарештовані в Нідерландах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Нафтогазу" у Twitter.

Рішення Високого суду міста Амстердам очікується впродовж декількох місяців, зазначили в "Нафтогазі".

Як нагадали в компанії, вартість цих активів перевищує 2,7 млрд доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів. Зокрема, "Нафтогаз" наприкінці листопада зарахував у погашення боргів "Газпрому" 3,8 млн доларів переплати за транзит.

У травні 2017 року Україна почала стягнення 2,6 млрд доларів з російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу у Швейцарії, Великій Британії та Нідерландах.