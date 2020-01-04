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В Амстердаме начал действовать самый высокий налог для туристов в Европе

Новости » В мире     04.01.2020 - 10:52
В Амстердаме начал действовать самый высокий налог для туристов в Европе
Иллюстративное фото (pxhere.com)

С 1 января туристам придется платить по 3 евро за каждую ночь в дополнение к существующему 7% сбору от цены жилья

В столице Нидерландов Амстердаме с 1 января начал действовать новый налог для туристов, который теперь является самым высоким в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что теперь за каждую проведенную ночь в Амстердаме туристам придутся платить дополнительные 3 евро в дополнение к ранее существовавшему налогу в 7% от стоимости жилья. Также до 10% повысится сбор при бронировании жилья через сервис Airbnb.

Отмечается, что в последние годы совет по туризму Нидерландов больше делает акцент не на привлечение туристов, а на управление туристическим потоком.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 2020 года Нидерланды полностью отказались от использования названия Голландия. Власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды" для формирования унифицированного национального бренда.

Также сообщалось, что в конце декабря в Амстердаме закрыли последнюю в Нидерландах электростанцию, которая работала на угле. Электростанция была закрыта для решения климатических проблем.

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