Нидерланды закрыли последнюю угольную электростанцию

Фото: электростанция Хемвег (bioenergyinternational com)

Электростанция была закрыта для решения климатических проблем

В столице Нидерландов Амстердаме закрыли последнюю в стране электростанцию, которая работала на угле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

В субботу, 21 декабря, в печь электростанции Хемвег в последний раз загрузили уголь. А в понедельник, 23 декабря, работа электростанции официально была остановлена. Электростанция Амстердама производила электроэнергию в течение четверть века, но с сегодняшнего дня закрыта для решения климатических проблем.

Уголь является наиболее загрязняющим ископаемым топливом, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.

В течение определенного периода было понятно, что закрытие станции вскоре состоится, однако были планы держать станцию ​​в рабочем состоянии до конца 2024 года. Весной 2019 года министр по экономическим вопросам и климатической политики Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.

Владелец станции шведская компания Vattenfall получит 52,5 млн евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделило средства, чтобы помочь сотрудникам станции найти другую работу.

Напомним, 20 декабря Швейцария вывела из эксплуатации одну из пяти АЭС в рамках процесса отказа от атомной энергии. Станция Мюленбергская мощностью 373 мегаватт, которую открыли в 1972 году, производила достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление энергии соседнего города Берн в течение более чем ста лет.

Кроме того, глава Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбар Салехи заявил, что Иран намерен возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак.