В Амстердамі почав діяти найвищий податок для туристів у Європі

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З 1 січня туристам доведеться платити по 3 євро за кожну ніч на додаток до існуючого 7% збору від ціни житла

У столиці Нідерландів Амстердамі з 1 січня почав діяти новий податок для туристів, який тепер є найвищим у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що тепер за кожну проведену ніч в Амстердамі туристам доведеться платити додаткові 3 євро в доповнення до раніше існував податку в 7% від вартості житла. Також до 10% підвищиться збір при бронюванні житла через сервіс Airbnb.

Наголошується, що в останні роки рада з туризму Нідерландів більше робить акцент не на залучення туристів, а на управління туристичним потоком.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 2020 року Нідерланди повністю відмовилися від використання назви Голландія. Влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назва "Нідерланди" для формування уніфікованого національного бренду.

Також повідомлялося, що в кінці грудня в Амстердамі закрили останню в Нідерландах електростанцію, яка працювала на вугіллі. Електростанція була закрита для вирішення кліматичних проблем.