АМПУ зафиксировала загрязнение акватории Николаевского морпорта

Фото (portnikolaev.com)

Источником загрязнения по предварительным данным стал городской сточный коллектор.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о загрязнении вод акватории Николаевского морского торгового порта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Сообщается, что сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала администрации зафиксировали загрязнение акватории порта в районе причала №0.

Установлено, что источником загрязнения по предварительным данным стал городской сточный коллектор. В частности, загрязнение произошло в результате длительного сброса загрязняющих веществ из городского сточного коллектора.

Напомним, ранее сообщалось, что в акваториях Мариупольсого и Херсонского морских портов зафиксировано загрязнение акваторий. В Мариуполе загрязнения произошло 18 октября в районе причала №3 в месте проведения грузовых операций судном Vitis (Панама). О факте проинформирована Государственная Азовская морская экологическая инспекция. По результатам обследования были обнаружены нефтепродукты, а именно: радужные полосы на поверхности воды общей площадью 15 кв. метров. Загрязнение локализовано и ликвидировано.

Ранее в прокуратуре АРК заявили, что строительство моста через Керченский пролив осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, вредит экосистеме Азовского моря,привело к экологическому загрязнению значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб полуострову Тузла, который заключается в его уничтожении как уникального природного объекта и другие тяжелые последствия природной окружающей среде.