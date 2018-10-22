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АМПУ зафиксировала загрязнение акваторий Мариупольского и Херсонского портов

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 17:20
Фото: загрязнение акваторий Мариупольского и Херсонского портов (uspa.gov.ua)
Фото: загрязнение акваторий Мариупольского и Херсонского портов (uspa.gov.ua)

В Мариуполе загрязнения произошло в районе причала №3 судном Vitis, на причале №4 Херсонского порта - судном St.Nicolas

В акваториях Мариупольсого и Херсонского морских портов зафиксировано загрязнение акваторий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

Сообщается, что в Мариуполе загрязнения произошло 18 октября в районе причала №3 в месте проведения грузовых операций судном Vitis (Панама). О факте проинформирована Государственная Азовская морская экологическая инспекция. По результатам обследования были обнаружены нефтепродукты, а именно: радужные полосы на поверхности воды общей площадью 15 кв. метров. Загрязнение локализовано и ликвидировано.

Также 18 октября представители сектора экобезопасности Херсонского филиала АМПУ вместе с госинспекторами по охране окружающей природной среды Черного моря обнаружили факт сброса вод с шпигатов судна St.Nicolas (Мальта). На судне производились операции по разгрузке аммиачной селитры на причале №4 Херсонского порта. По факту возможного нарушения природоохранного законодательства Украины проведены мероприятия по установлению причин наличия на палубе судна воды, сброса такой воды с палубы во время разгрузки химического сырья, а также осмотр судового природоохранного оборудования.

Напомним, ранее в прокуратуре АРК заявили, что строительство моста через Керченский пролив осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, вредит экосистеме Азовского моря, привело к экологическому загрязнению значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб полуострову Тузла, который заключается в его уничтожении как уникального природного объекта и другие тяжелые последствия природной окружающей среде.

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