АМПУ зафіксувала забруднення акваторії Миколаївського морпорту

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Джерелом забруднення за попередніми даними став міський стічний колектор.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила про забруднення вод акваторії Миколаївського морського торговельного порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМПУ.

Повідомляється, що співробітники відділу екологічної безпеки Миколаївської філії адміністрації зафіксували забруднення акваторії порту в районі причалу №0.

Встановлено, що джерелом забруднення за попередніми даними став міський стічний колектор. Зокрема, забруднення сталося внаслідок тривалого скидання забруднюючих речовин з міського стічного колектора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в акваторіях Мариупольсого і Херсонського морських портів зафіксовано забруднення акваторій. У Маріуполі забруднення відбулося 18 жовтня в районі причалу №3 в місці проведення вантажних операцій судном Vitis (Панама). Про факт проінформовано Державну Азовську морську екологічну інспекцію. За результатами обстеження були виявлені нафтопродукти, а саме: райдужні смуги на поверхні води загальною площею 15 кв. метрів. Забруднення локалізовано та ліквідовано.

Раніше в прокуратурі АРК заявили, що будівництво моста через Керченську протоку здійснюється з грубим порушенням правил екологічної безпеки, шкодить екосистемі Азовського моря,призвело до екологічного забруднення значної території України, завдало непоправної екологічної шкоди півострова Тузла, який полягає у його знищенні як унікального природного об'єкта та інші тяжкі наслідки природного навколишнього середовища.