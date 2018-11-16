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АМПУ зафіксувала забруднення акваторії Миколаївського морпорту

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 12:42
АМПУ зафіксувала забруднення акваторії Миколаївського морпорту
Фото (portnikolaev.com)

Джерелом забруднення за попередніми даними став міський стічний колектор.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила про забруднення вод акваторії Миколаївського морського торговельного порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМПУ.

Повідомляється, що співробітники відділу екологічної безпеки Миколаївської філії адміністрації зафіксували забруднення акваторії порту в районі причалу №0.

Встановлено, що джерелом забруднення за попередніми даними став міський стічний колектор. Зокрема, забруднення сталося внаслідок тривалого скидання забруднюючих речовин з міського стічного колектора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в акваторіях Мариупольсого і Херсонського морських портів зафіксовано забруднення акваторій. У Маріуполі забруднення відбулося 18 жовтня в районі причалу №3 в місці проведення вантажних операцій судном Vitis (Панама). Про факт проінформовано Державну Азовську морську екологічну інспекцію. За результатами обстеження були виявлені нафтопродукти, а саме: райдужні смуги на поверхні води загальною площею 15 кв. метрів. Забруднення локалізовано та ліквідовано.

Раніше в прокуратурі АРК заявили, що будівництво моста через Керченську протоку здійснюється з грубим порушенням правил екологічної безпеки, шкодить екосистемі Азовського моря,призвело до екологічного забруднення значної території України, завдало непоправної екологічної шкоди півострова Тузла, який полягає у його знищенні як унікального природного об'єкта та інші тяжкі наслідки природного навколишнього середовища.

 

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