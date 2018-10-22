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В оккупированной Керчи прогремел новый взрыв рядом с политехническим колледжем

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 17:04
Фото: Взрыв в Керчи (sledcom.ru)
Фото: Взрыв в Керчи (sledcom.ru)

Взрыв произошел в здании религиозной организации "Добрая весть"

В городе Керчь оккупированного Крыма произешел еще один взрыв - в здании рядом с политехническим колледжем, где на прошлой неделе погиб 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Отмечается, что взрыв произошел в понедельник, 22 октября, в здании на улице Войкова 1-А. Его орендует религиозная организация "Добрая весть".

По сообщению спасателей, "произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания".

В результате инцидента пострадал один человек, 13 человек эвакуировали из здания.  По версии МЧС РФ, причиной взрыва стало неосторожное обращение с баллоном при его замене.

 

Фото: Взрыв в Керчи (sledcom.ru)

Напомним, Керченский политехнический колледж в оккупированном Российской Федерацией Крыму сегодня работать не начал.

Ранее на российском телевидении обнародовали видео с камер наблюдения в политехническом колледже Керчи, где 17 октября в результате взрывов и стрельбы погиб 21 человек. Отметим, тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. По официальным данным, после теракта он покончил жизнь самоубийством.

Число пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.

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