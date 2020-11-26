ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

АМПУ опровергает затопление судна спасателей под Черноморском

Автор: Анастасия Рокитна

Администрация морских портов Украины опровергает затопление судна спасательной службы. Информацию о том, что произошла утечка нефтепродуктов, также назвали неправдивой.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

"Администрация морского порта Черноморск официально сообщает, что информация, которая накануне появилась в СМИ о том, что морской буксир "Аметист" якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и про разлив нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отметим, местное издание "Думская" опубликовало видео с места происшествия. Сегодня утром сообщалось, что на причале в селе Александровка, что возле Черноморска, тонуло судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист". Вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Напомним, в сентябре в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно уже забрали с пляжа "Дельфин". Танкер попал в аварию во время шторма в конце ноября прошлого года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АМПУсудно