ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

АМПУ спростовує затоплення судна рятувальників під Чорноморськом

Автор: Анастасия Рокитна

Адміністрація морських портів України спростовує затоплення судна рятувальної служби. Інформацію про те, що стався витік нафтопродуктів, також назвали неправдивою.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба АМПУ.

"Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з'явилася в ЗМІ про те, що морський буксир "Аметист" нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і про розлив нафтопродуктів, пов'язаних з цим судном, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, місцеве видання "Думська" опублікувало відео з місця події. Сьогодні вранці повідомлялося, що на причалі в селі Олександрівка, що біля Чорноморська, судно тонуло Морської пошуково-рятувальної служби "Аметист". Навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Нагадаємо, вересні в Одесі завершили фінальний етап робіт з підйому затонулого танкера Delfi. Судно вже забрали з пляжу "Дельфін". Танкер потрапив в аварію під час шторму в кінці листопада минулого року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АМПУсудно