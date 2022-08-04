Аморальная избирательность. Зеленский резко раскритиковал Amnesty International

По его словам, по сегодняшнему обстрелу Торецка и тысячам других преступлений российских террористов Украина не видит своевременных и четких отчетов некоторых международных организаций.

"Мы увидели совсем другой отчет от Amnesty International, который пытается амнистировать страну-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может даже быть гипотетически никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором агрессор и жертва в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а действия агрессора игнорируются, то с этим нельзя мириться", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска неоднократно сознательно били по очередям за водой, по эвакуационным автобусам, остановкам общественного транспорта. Агрессор также не останавливался перед ударами по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам, по лагерю с пленными в Еленовке.

"И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам. А если есть такие манипулятивные отчеты, то и ответственность за гибель людей разделяете с ними", - добавил президент.