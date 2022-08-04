Аморальна вибірковість. Зеленський різко розкритикував Amnesty International

За його словами, щодо сьогоднішнього обстрілу Торецька і тисяч інших злочинів російських терористів Україна не бачить своєчасних і чітких звітів деяких міжнародних організацій.

"Ми побачили зовсім інший звіт від Amnesty International, який намагається амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає і не може навіть бути гіпотетично жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави нічим не спровокована, загарбницька і терористична. І якщо хтось робить звіт, в якому агресор і жертва в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а дії агресора ігноруються, то з цим не можна миритися", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська неодноразово свідомо били по чергах за водою, по евакуаційних автобусах, зупинках громадського транспорту. Агресор також не зупинявся перед ударами по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах, по табору з полоненими в Оленівці.

"І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів виправдані або зрозумілі, не може не усвідомлювати, що це допомагає терористам. А якщо є такі маніпулятивні звіти, то і відповідальність за загибель людей поділяєте з ними", - додав президент.