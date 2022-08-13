Amnesty International пересмотрит свой отчет о ВСУ. Под наблюдением независимых экспертов

Правозащитники из Amnesty International после длительной критики пересмотрят свой отчет о войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.
Согласно данным журналистов, правозащитная организация Amnesty International хочет пересмотреть свое исследование. Согласно заявлению организации, независимые эксперты тщательно изучат этот процесс.
Недавно организация опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику как в Украине, так и в мире.
Напомним, отчет Amnesty вызвал резонанс в руководстве Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские военные преступления на Украину.
Позже Amnesty International принесла извинения за отчет о войне в Украине, который "причинил боль" украинской стороне.
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