UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Amnesty International пересмотрит свой отчет о ВСУ. Под наблюдением независимых экспертов

Фото: Amnesty International пересмотрит свой отчет о ВСУ (facebook.com/amnestyua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правозащитники из Amnesty International после длительной критики пересмотрят свой отчет о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Согласно данным журналистов, правозащитная организация Amnesty International хочет пересмотреть свое исследование. Согласно заявлению организации, независимые эксперты тщательно изучат этот процесс.

Недавно организация опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику как в Украине, так и в мире.

Напомним, отчет Amnesty вызвал резонанс в руководстве Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские военные преступления на Украину.

Позже Amnesty International принесла извинения за отчет о войне в Украине, который "причинил боль" украинской стороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине