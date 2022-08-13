Amnesty International перегляне свій звіт про ЗСУ. Під наглядом незалежних експертів

Правозахисники з Amnesty International після тривалої критики переглянуть свій звіт про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.
Згідно з даними журналістів, правозахисна організація Amnesty International хоче переглянути своє дослідження. Згідно із заявою організації, незалежні експерти ретельно вивчать цей процес.
Нещодавно організація опублікувала звіт, в якому українських військових звинуватили в тому, що їхня тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів. Цей звіт викликав широку критику як в Україні, так і у світі.
Нагадаємо, звіт Amnesty викликав резонанс у керівництві України, президент Володимир Зеленський заявив, що правозахисники спробували перенести відповідальність за російські військові злочини на Україну.
Пізніше Amnesty International принесла вибачення за звіт про війну в Україні, що "спричинив біль" українській стороні.
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