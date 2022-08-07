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Amnesty International извинилась за "причинивший боль" отчет о войне в Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 07 августа 2022 17:11
Amnesty International извинилась за "причинивший боль" отчет о войне в Украине Фото: Amnesty International прокомментировала реакцию Украины (facebook.com/amnestyua)
Автор: Сергей Новиков

Правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за то, что ее отчет о войне России против Украины "причинил боль" украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, на этой неделе был опубликован отчет Amnesty International, в котором говорится, что присутствие украинских войск в жилых районах повышает риски для мирных жителей, которые могут стать целью для ударов России.

"Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - говорится в заявлении.

Также организация отметила, что правозащитники обнаружили украинских военных рядом с домами мирных жителей в 19 городах и селах, которые посетили.

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны. Мы должны быть очень четкими: действия украинских сил никоим образом не оправдывают нарушения со стороны России", - добавили в организации.

Напомним, отчет Amnesty вызвал резонанс в руководстве Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские военные преступления на Украину.

Из-за скандала директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук решила уволиться, заявив, что данный отчет стал пропагандистским подарком для Москвы.

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