Amnesty International пересмотрит свой отчет о ВСУ. Под наблюдением независимых экспертов

Правозащитники из Amnesty International после длительной критики пересмотрят свой отчет о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Согласно данным журналистов, правозащитная организация Amnesty International хочет пересмотреть свое исследование. Согласно заявлению организации, независимые эксперты тщательно изучат этот процесс. Недавно организация опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику как в Украине, так и в мире.