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Amnesty International пересмотрит свой отчет о ВСУ. Под наблюдением независимых экспертов

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 21:36
Amnesty International пересмотрит свой отчет о ВСУ. Под наблюдением независимых экспертов Фото: Amnesty International пересмотрит свой отчет о ВСУ (facebook.com/amnestyua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правозащитники из Amnesty International после длительной критики пересмотрят свой отчет о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Согласно данным журналистов, правозащитная организация Amnesty International хочет пересмотреть свое исследование. Согласно заявлению организации, независимые эксперты тщательно изучат этот процесс.

Недавно организация опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику как в Украине, так и в мире.

Напомним, отчет Amnesty вызвал резонанс в руководстве Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские военные преступления на Украину.

Позже Amnesty International принесла извинения за отчет о войне в Украине, который "причинил боль" украинской стороне.

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