Amnesty International перегляне свій звіт про ЗСУ. Під наглядом незалежних експертів

Правозахисники з Amnesty International після тривалої критики переглянуть свій звіт про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Згідно з даними журналістів, правозахисна організація Amnesty International хоче переглянути своє дослідження. Згідно із заявою організації, незалежні експерти ретельно вивчать цей процес. Нещодавно організація опублікувала звіт, в якому українських військових звинуватили в тому, що їхня тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів. Цей звіт викликав широку критику як в Україні, так і у світі.